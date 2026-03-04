Carnaval deve movimentar R$ 15 milhões em Uruguaiana

O Carnaval Fora de Época, evento tradicional de Uruguaiana, deve ter um retorno de R$ 15 milhões, considerando gastos em todos os setores, hoteleiro, gastronômico e comercial. O evento tem início a partir desta quinta-feira (5). O investimento total foi de R$ 5,7 milhões, por meio de recursos da prefeitura, emendas parlamentares e patrocínios como do Banrisul e das secretarias estaduais de Turismo e de Cultura.

Segundo o presidente da Associação de Escolas de Samba de Uruguaiana (Asesgru), Pedro dos Anjos, do valor investido foram repassados R$ 300 mil para cada escola de samba. Entretanto, o presidente afirma que elas devem gastar ainda mais do que esse valor, “Temos escolas cujo gasto foi de R$ 800 mil em outros carnavais”, conta dos Anjos. Ele também explica que caso haja superávit após o evento, parte da verba deve retornar às seis escolas de samba do município.

Dos R$5,7 milhões investidos no evento, em torno de R$ 3 milhões foram aportados pelo poder municipal e estadual, afirma Melissa Mello, presidente da comissão municipal do Carnaval. Esse valor é investido por meio de leis de incentivo e recursos municipais, conta Mello. Segundo ela, a expectativa de público é de 15 mil pessoas, para cada dia de apresentação. São 13 mil ingressos disponíveis para arquibancada e camarote, mas ainda há público fora da avenida, daqueles que, mesmo sem bilhete, vão aos arredores da Presidente Vargas prestigiar o evento.

Para ambos os presidentes, tanto dos Anjos quanto Mello, o evento é o maior do calendário de Uruguaiana, de maneira que é considerado o maior Carnaval Fora de Época do Estado e do Brasil. Segundo o presidente da Asesgru, “o carnaval em Uruguaiana é a maior subcultura da cidade”, já para a presidente da comissão “Uruguaiana hoje respira Carnaval”. A apresentação das escolas de samba impactam toda a cidade, eles afirmam, desde ambulantes presentes no evento até trabalhadores autônomos, como costureiras, além do comércio local e rede hoteleira.

Nesta edição, o evento também marca os 180 anos do município. Pensando nisso, foi implementado o Tamborim Ticket, uma iniciativa com ingressos solidários nos valores de R$20 para as arquibancadas. Foram disponibilizados cerca de 5 mil ingressos para os três dias de apresentações, que podiam ser adquiridos em bilheterias físicas na rodoviária de Uruguaiana do dia dois até dia 12 de fevereiro. A iniciativa foi custeada pelo Camarote Solidário, conta Mello. De acordo com ela, uma parcela da receita adquirida nas vendas dos camarotes foi utilizada pela prefeitura para adquirir os ingressos e repassá-los pelo valor popular. Além disso, outra parte da receita será destinada à reforma da clínica renal do município, afirma a presidente.

presença do Mestre Ciça, ganhador no Carnaval da Sapucaí com a Viradouro Outro diferencial deste ano é a. Para dos Anjos, a presença de mestres do carnaval do Rio de Janeiro já é uma marca registrada do evento em Uruguaiana. “Depois do carnaval oficial no Rio de Janeiro, o próximo Carnaval é de Uruguaiana”, afirma. Além do Mestre Ciça, diversas figuras presentes no carnaval do Rio de Janeiro devem visitar Uruguaiana para acompanhar as apresentações das escolas de samba, conta Mello.

No total, oito escolas de samba devem se apresentar na avenida Presidente Vargas, das quais duas são convidadas. As apresentações iniciam a partir das 22h30 tanto no dia 5 quanto no dia 6, já no sábado, dia em que todas as escolas se apresentam, elas devem iniciar às 22h.