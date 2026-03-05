Reunião em Ivoti trata da instalação de nova subestação e linha de transmissão

A prefeitura de Ivoti realizou uma reunião com o Grupo CPFL para tratar do projeto de instalação de uma linha de transmissão e subestação de energia que irá reforçar o sistema gaúcho de transmissão e trará mais força e capacidade de crescimento ao município. O encontro ocorreu após manifestações encaminhadas pela Câmara de Vereadores e por munícipes que solicitaram esclarecimentos sobre o projeto.

A prefeitura, atenta à preservação do patrimônio histórico, à questão visual e às demais demandas apresentadas pela comunidade, convidou a empresa responsável pelo empreendimento para apresentar detalhes técnicos da proposta. Durante a reunião, foi informado que o projeto passa por readequações com o objetivo de minimizar impactos à cidade.

A subestação, denominada Ivoti 2, e a linha de transmissão que liga Ivoti a São Sebastião do Caí fazem parte de um empreendimento da CPFL Transmissão, vencedora do leilão nacional realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Essa obra foi planejada para reforçar a rede de energia no Rio Grande do Sul, acompanhando o crescimento do consumo na região. Com isso, Ivoti passa a ter um fornecimento de energia mais seguro e estável.

A nova estrutura também cria melhores condições para que a cidade receba novos empreendimentos e investimentos, contribuindo para o desenvolvimento local. Além disso, o projeto foi adaptado para suportar melhor eventos climáticos extremos, tornando o sistema mais resistente e evitando que o município fique isolado eletricamente durante temporais ou outras situações severas.

Ivoti é uma das quatro cidades do Rio Grande do Sul contempladas pelo projeto, que soma investimento superior a R$ 1 bilhão no Estado. Para o município, a previsão é de um retorno aproximado de R$ 2 milhões em ISSQN, além de benefícios como geração de empregos, fortalecimento da economia local e ampliação da segurança energética.

Outro ponto destacado foi a sinalização de parceria com a CPFL RGE, distribuidora que atende o município, para auxiliar na readequação e melhoria da iluminação pública no Núcleo de Casas Enxaimel, reforçando o cuidado com o patrimônio cultural do município.