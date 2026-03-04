Parques e restaurantes temáticos de Gramado preveem vendas 110% maiores na Páscoa

A Páscoa de 2026 promete aquecer o turismo na Serra Gaúcha nas próximas semanas. Dados da Parksnet, tiqueteira que conecta praticamente todo (98%) o ecossistema de parques e os principais restaurantes temáticos de Gramado e Canela, indicam uma projeção de crescimento de cerca de 110% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Além do avanço expressivo na perspectiva para o volume a ser comercializado, a expectativa é de alta entre 10% e 15% no tíquete médio, reflexo de um visitante mais disposto a investir em experiências completas, combos personalizados e ingressos múltiplos. “Esse movimento de aumento no gasto dos turistas já se concretizou nos dois primeiros meses do ano. Porém, mais do que volume, o que chama atenção é a qualidade do consumo”, pontua o CEO da Parksnet, Thiago Samejima.

De acordo com Samejima, entre os aspectos observados de conduta dos consumidores estão a consolidação da Serra Gaúcha como destino preferencial para a data, passado quase dois anos da enchente histórica no Rio Grande do Sul e o fortalecimento da economia local. “Estamos vivendo uma perspectiva de Páscoa diferente, com o visitante optando por jornadas completas de lazer e entretenimento com valor agregado e personalizadas”, destaca o CEO da Parksnet. “Esse comportamento explica, em parte, porque projetamos um crescimento tão expressivo em 2026 para a data festiva”, complementa.

Samejima acrescenta que, além de produtos integrados, o calendário da Páscoa no início de abril também favorece estadias mais longas dos visitantes na Serra Gaúcha. A maior concentração de demanda, por outro lado, exige planejamento comercial antecipado do setor de turismo para capturar todo o potencial do período.