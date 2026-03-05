Indústria puxa a criação de empregos em Erechim em janeiro

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referentes a janeiro apontaram saldo positivo de 327 novos postos de trabalho formais no município de Erechim, no Norte gaúcho. Foram registradas 2.173 admissões contra 1.846 desligamentos,

O grande destaque de janeiro foi o setor industrial, responsável por 272 novas vagas, evidenciando a força produtiva do município. Na sequência aparecem construção civil com mais de 90 vagas e serviços com mais de 15 vagas. Os números demonstram que, além da indústria, segmentos estratégicos seguem contribuindo para o dinamismo econômico local.

Para o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o resultado confirma a solidez do ambiente econômico do município e já apresenta reflexos sociais importantes, como a saída de 113 famílias do Bolsa Família, conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Começar o ano com mais de 300 novos postos de trabalho mostra que Erechim segue no caminho certo, com uma economia forte, diversificada e preparada para crescer ainda mais. Um dado muito significativo é que mais de 100 famílias deixaram o Bolsa Família entre janeiro e fevereiro, o que representa mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, conquistando autonomia, renda própria e mais dignidade. Isso é desenvolvimento social na prática”, destacou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, ressalta que o cenário positivo também é fruto do trabalho conjunto entre poder público e instituições parceiras. “Temos atuado para criar um ambiente favorável aos negócios e à geração de empregos. Em breve, a prefeitura vai disponibilizar novos cursos de capacitação gratuitos, ampliando as oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Também é fundamental reconhecer o papel das instituições parceiras como o Sistema S, as universidades, o Colégio Haidée Tedesco Reali e o Instituto Federal, que contribuem diretamente para a formação de mão de obra qualificada”, afirmou.

O Sine de Erechim conta atualmente com 484 vagas de emprego disponíveis. A agência está localizada na rua Itália, 299 – Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia.