Movimento na Serra quer consolidar ERS-476 como principal rota rodoviária

Visando consolidar a ERS-476 como a principal via rodoviária entre duas grandes obras planejadas, a do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul e a do Porto Meridional, em Arroio do Sal, os municípios de São Francisco de Paula, Canela, Jaquirana, Cambará do Sul e São José dos Ausentes, estão articulando uma série de ações conjuntas. O movimento dos municípios da Serra Gaúcha ganhou corpo a partir de uma reunião organizada no Parque das Cascatas, em fevereiro.

A reunião, organizada pela prefeitura de São Francisco de Paula, representada pelo prefeito, Thiago Teixeira; vice-prefeito, Beto Lopes e secretário de Turismo e Cultura, Rafael Castello Costa, contou com a participação do prefeito de Canela, Gilberto Cezar; da prefeita de Jaquirana, Maria Isabel Rauber Turella, além de representantes das Prefeituras de Cambará do Sul, São José dos Ausentes e da Associação de Moradores do distrito do Lajeado Grande, de São Francisco de Paula, entidade que também contribuiu para a organização do encontro.

Na reunião, os representantes discutiram pontos apresentados pelo Daer que constam no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), no qual a ERS-476 aparece como a alternativa que reúne as melhores condições para ser o principal acesso entre a Região das Hortênsias e o novo aeroporto, que tem previsão para estar operando em 2029. O estudo inclui a pavimentação de cerca de 65 quilômetros da ERS-476, entre o entroncamento da ERS-235, no bairro Saiqui (Canela), e a ERS-110, em Jaquirana, além de um segmento complementar de aproximadamente 40 quilômetros, que fará a ligação direta entre a Serra e o Aeroporto de Vila Oliva.

Partindo dessa premissa, o grupo também analisou a ampliação da rota, conectando-a com a obra prevista para o Porto de Arroio do Sal, que tem obras previstas para começar no primeiro quadrimestre de 2026 e estar em operação em 2028. A partir dessas discussões e visando reforçar o movimento para consolidar a escolha da ERS-476 como rota principal entre os futuros Porto de Arroio do Sal e Aeroporto de Vila Oliva, o grupo participante da reunião definiu estratégias e fixou metas conjuntas.