Prefeito cobra decisão sobre áreas do Exército em General Câmara

O prefeito de General Câmara, Marcinho Brandão, voltou a cobrar um posicionamento da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre o repasse dos imóveis que pertenciam ao Exército Brasileiro no município. As estruturas estão desocupadas desde a saída do Arsenal de Guerra da cidade e, segundo o chefe do Executivo, seguem com situação indefinida.

O principal temor, conforme relatado por Brandão em vídeo publicado nas redes sociais, envolve a área conhecida como Granja do Arsenal. Segundo ele, há receio de que o espaço seja ocupado por indígenas, o espaço conta com uma área de 74 hectares.

Na manifestação pública, Brandão classificou a situação como "descaso com o município" e informou que a prefeitura já realizou contatos, notificações e reuniões em busca de uma solução, mas até o momento não houve definição por parte da SPU sobre a transferência oficial dos imóveis.

O prefeito também destacou que a indefinição tem provocado insegurança entre os moradores e limita a atuação do município, já que os bens ainda não foram formalmente incorporados ao patrimônio local. A administração municipal afirma que pretende utilizar a área da Granja do Arsenal para projetos de desenvolvimento, caso o repasse seja efetivado.