Assembleia de Verão da Famurs inicia nesta quarta-feira em Torres

A edição de 2026 da Assembleia de Verão da Famurs ocorre nesta semana, de 4 a 6 de março, em Torres, reunindo prefeitos, gestores e técnicos de todas as regiões no maior encontro municipalista do Rio Grande do Sul. O evento consolida-se como espaço estratégico de articulação e debate sobre os principais desafios das administrações municipais.

A programação contempla os eixos prioritários da atual gestão da Famurs: reforma tributária, reforma da previdência, desenvolvimento econômico e inovação nas gestões públicas. Os painéis abordarão os impactos das transformações em curso no país e seus reflexos diretos na realidade dos municípios gaúchos.

Na quarta-feira (4), o destaque é a 1ª Famurs Move RS, corrida e caminhada nas modalidades 3km e 5km, que integra gestores e comunidade em torno do esporte e do enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa integra a campanha "VIDA: todos por Ela", reforçando o compromisso da entidade com a conscientização e o combate ao feminicídio no estado.

Na quinta-feira (5), além das pautas centrais relacionadas às reformas tributária e previdenciária, temas como turismo, meio ambiente e desenvolvimento rural também estarão em discussão, com o objetivo de atualizar prefeitos e equipes técnicas sobre os impactos das mudanças já em andamento.

Na sexta-feira (6), o painel "VIDA: todos por Ela", que contará com a participação da presidente da Famurs e da secretária de Estado da Mulher, Fábia Richter, reforçará a importância da prevenção ao feminicídio, do incentivo à denúncia e do fortalecimento das redes de proteção às mulheres.

Além disso, pela primeira vez, a Assembleia de Verão contará com um espaço exclusivo voltado à agricultura familiar. A iniciativa é resultado de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Famurs, Fetag-RS e Emater. Ao todo, 30 empreendimentos participarão do espaço, entre agroindústrias familiares, produtores de flores e plantas, evidenciando a diversidade e a qualidade da produção rural gaúcha.