Produtores de uva de mesa são habilitados em programa de Caxias

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul entregará nesta terça-feira (3) os certificados do Programa Sabor Caxias do Sul. Será no estande da pasta, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 17h. A certificação será concedida a seis agricultores caxienses que se habilitaram a receber e utilizar o Selo Municipal dos Produtos Agropecuários e Agroindustrializados do município. Na mesma ocasião, haverá o lançamento da Instrução Normativa (IN) do Selo Sabor Caxias do Sul para Agroindústrias.

O Programa Sabor Caxias do Sul é gerido por um comitê formado por entidades do segmento agropecuário. O Selo dos Produtos Agropecuários e Agroindustrializados entrou em vigor em 2022, após a sanção de lei municipal. A iniciativa começou a ser implementado a partir da uva de mesa.

O projeto tem como objetivo promover o que é produzido em Caxias do Sul, consolidar a posição de referência na produção agrícola e garantir a entrega de um produto com origem ao consumidor final. “Isto se dá através de protocolos que permitem a identificação da origem, rastreabilidade e boas práticas de produção e processamento”, explica o titular da pasta, Rudimar Menegotto.

Ele lembra que o Selo poderá ser depois estendido a outros produtos conforme demandas do setor. “A lei foi construída de forma coletiva com entidades como Sebrae e Emater, além dos produtores rurais. O que se busca é qualificar o desenvolvimento de produtos agropecuários e agroindustrializados”, afirma. Atualmente Caxias do Sul possui 40 agroindústrias.