Projeto aborda a educação financeira em escolas de Canoas

Sensibilizar crianças e jovens de escolas públicas municipais sobre a importância da educação financeira de forma lúdica e artística, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e construção de um futuro mais promissor para as próximas gerações. Este é o objetivo do projeto “Um Troco no Destino”, desenvolvido pelo Instituto Crescer e que chegou nesta semana a Canoas. Na cidade, a iniciativa, realizada com incentivo da Lei Rouanet, será apresentada a estudantes de três escolas de Canoas, na Região Metropolitana, até quarta-feira (4).

A primeira instituição canoense a receber o projeto foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Erna Würth, no bairro Guajuviras, nesta segunda-feira (2). No local, foram realizadas duas apresentações pela manhã e duas à tarde, beneficiando cerca de 800 estudantes do 6º ao 9º ano. Além de uma peça teatral, o projeto conta, ainda, com oficinas.

A peça conta a história de Luna, que ao completar 25 anos encontra-se frustrada pois ainda não conseguiu se organizar financeiramente para fazer a viagem dos seus sonhos, porém um presente misterioso deixado na porta de sua casa a transporta de volta ao Ensino Médio. No passado, com 14 anos, com o apoio dos amigos e um plano financeiro criativo, Luna ajuda sua paixão platônica a vencer os conflitos e resgatar sua autoestima e volta ao futuro para reconstruir a sua história.

De acordo com a coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação, Luana Vieira, o objetivo da parceria com o Instituto Crescer é proporcionar educação financeira de forma lúdica e cultural a alunos de quinto ao nono ano. Segundo ela, o projeto será realizado nesta terça-feira (3) na EMEF Guajuviras, com duas apresentações pela manhã e duas à tarde, e na quarta-feira (4), na EMEF Professor Doutor Rui Cirne Lima, com uma apresentação pela manhã e duas à tarde.

“Buscamos levar arte e educação para as escolas públicas por meio desta peça, que está em temporada no Brasil todo, começando aqui no Sul e que vai passar por cidades do Sudeste, do Norte e Nordeste do País. Estamos muito felizes de estar por aqui e agradecemos muito a acolhida da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Canoas nesse projeto, que é tão incrível”, destaca a articuladora do Instituto Crescer, Mariana Gonçalves da Silva.

Diretor da Escola de Ensino Fundamental, Erna Würth, Juliano dos Santos de Souza, frisa a importância de abordar o tema da educação financeira com as crianças e adolescentes para que possam ter contato com ensinamentos sobre o tema. “Acho que quanto mais cedo eles aprenderem sobre a questão financeira, vai ajudar para o resto da vida. E nada melhor do que ofertarmos algo atrativo para os alunos. A gente conseguir fazer com que através do teatro, através de atividades, eles aprendam muito mais fácil do que dentro da sala de aula, com livros e lousa”, comenta.