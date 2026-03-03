Hospital Universitário de Rio Grande recebe profissionais vindos de Angola

O Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), recebeu os primeiros seis profissionais angolanos aprovados para cursos de mestrado e doutorado. A iniciativa integra o Acordo de Cooperação Técnica entre Brasil e Angola, do governo federal, e envolve as Gerências de Ensino e Pesquisa (GEP) e de Atenção à Saúde (GAS) do HU-Furg, bem como a Escola de Enfermagem da Furg (EEnf/Furg) e o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf).

A ação decorre do programa coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação Internacional do Ministério das Relações Exteriores, que prevê a capacitação de 38 mil profissionais angolanos no Brasil ao longo de cinco anos, iniciados em 2024.