Hospital de Veranópolis recebe nova certificação feita pela ONA

O Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, de Veranópolis, na Serra Gaúcha, foi recertificado com acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação) nível Excelência. Referência na área da saúde para a microrregião da Serra Gaúcha, o hospital filantrópico é responsável pelo atendimento da população das cidades de Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Bassano e Vila Flores.

A instituição conquistou sua primeira acreditação em 2016, com o selo ONA I. Em 2020, evoluiu para o nível ONA II e, em 2023, alcançou o mais alto patamar da certificação, o de Excelência. Agora, reafirma seu compromisso com a qualidade e a segurança ao obter a nova certificação nesse nível máximo.

Para Cristiane Antoniolli, gerente de Qualidade do Hospital, este nível de acreditação está plenamente alinhado à missão da instituição ao prestar serviços de assistência em saúde com qualidade, através do aprimoramento técnico, científico e humano permanentes, proporcionando a sustentabilidade da Instituição. “Todo esse processo impulsiona a melhoria contínua, já que a conquista do certificado não representa um ponto final, mas o início de um ciclo permanente de evolução e amadurecimento. A acreditação exige manutenção constante dos padrões de qualidade, o que nos fortalece, nos torna mais competitivos, sustentáveis e cada vez mais preparados para os desafios da área da saúde”, explica Cristiane.