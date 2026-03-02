Fimec espera público de 20 mil pessoas em Novo Hamburgo

Inicia nesta terça-feira (3) e vai até a quinta-feira (5) a 49ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes). A Fenac, em Novo Hamburgo, será palco do principal evento do segmento na América Latina, reunindo mais de 400 expositores e cerca de 20 mil visitantes do Brasil e do exterior, em 30 mil m² de área.

Reconhecida como a principal feira do setor na América Latina, a Fimec apresenta soluções integradas para toda a cadeia produtiva, desde matéria-prima, couros e componentes até máquinas, equipamentos, tecnologia, design, processos industriais e soluções sustentáveis. Com forte presença internacional, especialmente de países da América Latina, a feira consolida seu posicionamento como ambiente estratégico para geração de negócios, conexões globais e fortalecimento do cluster coureiro-calçadista.

Um dos principais destaques da programação é a Fábrica Conceito 2026, que chega à sua maior edição, com seis linhas de produção funcionando simultaneamente. Reconhecida como a única iniciativa do mundo a operar uma fábrica em tempo real dentro de uma feira setorial, a ação permitirá que os visitantes acompanhem, na prática, a aplicação de tecnologias e processos inovadores na fabricação de bolsas e calçados.