Opinião: O futuro de Canoas começa na sala de aula

Airton Souza, prefeito de Canoas

Mais do que a retomada das aulas nas 44 escolas de Ensino Fundamental e nas 38 de Educação Infantil, o início do ano letivo de 2026 em Canoas simboliza resultados concretos de uma gestão que enfrentou desafios históricos e os transformou em entregas reais para a comunidade.

Um dos marcos mais importantes deste começo de ano é o fim da espera por vaga em creche. A fila foi zerada. Organizamos uma força-tarefa para agilizar matrículas, ampliar o atendimento e dar respostas rápidas às famílias. Com isso, cerca de 2 mil crianças inscritas para a Educação Infantil foram chamadas, garantindo acesso a um direito fundamental desde os primeiros anos de vida. Uma conquista que significa mais do que um indicador administrativo. Representa tranquilidade para pais e mães, mais oportunidades para quem precisa trabalhar e um começo de trajetória escolar com acolhimento e qualidade.

O avanço na Educação Infantil também se traduz na ampliação da rede física. Assinamos a Ordem de Início de Serviço para a construção da Escola Municipal de Educação Infantil Mathias Velho, no bairro Mathias Velho. Com investimento de R$ 3,7 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, a nova unidade terá capacidade para atender 188 crianças de zero a cinco anos, inclusive em turno integral, atendendo a uma demanda da região.

Outro passo decisivo é o início da Parceria Público-Privada de Infraestrutura Escolar, desenvolvida em conjunto com a Caixa Econômica Federal. Canoas é o primeiro município da Região Sul selecionado pelo Governo Federal para receber apoio técnico e financeiro do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos. A PPP prevê investimento de R$ 6,4 milhões na estruturação de projetos voltados à construção, reforma, manutenção e operação de serviços em escolas municipais de Educação Infantil. Ao todo, 39 unidades serão contempladas na etapa inicial.

A iniciativa garante organização, cronogramas definidos e gestão profissionalizada de serviços como segurança e limpeza. A rede municipal ganha eficiência e previsibilidade, enquanto a equipe pedagógica pode concentrar esforços no ensino e no acompanhamento dos alunos. É um avanço estrutural que impacta diretamente a qualidade do ambiente escolar e reforça o compromisso com uma educação moderna e segura.

O cuidado com a igualdade também se traduz na entrega gratuita dos kits de material escolar. Mais de 30 mil alunos da rede municipal estão recebendo os itens necessários para iniciar o ano letivo preparados para aprender. Foram investidos mais de R$ 3 milhões na aquisição dos materiais, um apoio às famílias e a garantia de que nenhum estudante ficará para trás por falta de condições.