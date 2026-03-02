Canela celebra 100 anos com solenidade hoje

A cidade de Canela, na Serra Gaúcha, completa 100 anos nesta segunda-feira (2). A cidade, antigamente, era reconhecida como Distrito de Taquara e tinha como principal vetor econômico a extração de araucárias.
Para comemorar a data, A Câmara de Vereadores de Canela promove, às 19 horas, no Grande Hotel Canela, uma sessão solene em comemoração ao centenário. A cerimônia reunirá autoridades, lideranças locais e representantes da comunidade local para celebrar o centenário.
