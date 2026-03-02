Porto Alegre,

Publicada em 02 de Março de 2026 às 00:30

Procon de Santa Cruz do Sul passa a ter novos horários para o atendimento

A prefeitura de Santa Cruz do Sul informa que o Procon está com novo horário de atendimento ao público. A mudança antecipa o início das atividades em uma hora, ampliando o acesso da comunidade aos serviços oferecidos. A partir de agora, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h, com fechamento no período das 12h às 13h para intervalo.Para consultas e orientações, o atendimento no local será das 9h às 16h. Já para registros de reclamações, o horário é das 10h às 15h. O Procon de Santa Cruz do Sul está localizado na rua Júlio de Castilhos, nº 736.
