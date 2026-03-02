Escola técnica estadual em Entre-Ijuís vai passar por reformas

O governo estadual, representado pela secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, autorizou, o início das obras de melhorias na Escola Técnica Estadual Entre-Ijuís, no município de Entre-Ijuís, com investimento de R$ 627,3 mil. As intervenções contemplam a execução de novas instalações elétricas, a implantação de uma subestação de energia e a substituição dos forros das salas de aula, dos corredores e dos banheiros.

A escola, fundada em 1964. localizada no Centro do município, tem 448 alunos e oferta Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio em tempo integral, além de curso técnico de Contabilidade e Administração. Para a diretora da escola, Viviane Kusler, a obra será fundamental para a comunidade escolar. “Garantirá mais segurança e qualidade na infraestrutura, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e adequado para o processo de ensino e aprendizagem”, afirmou.

“Melhorar a infraestrutura das escolas é investir diretamente na qualidade do ensino. Com novas instalações elétricas e ambientes mais adequados, a escola estará preparada para oferecer aos alunos o conforto e as condições necessárias para um aprendizado de qualidade,” destaca Zilá. A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o segundo semestre de 2026.