UFPel aplica as primeiras doses da vacina contra a dengue

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), deu início à vacinação dos profissionais de saúde do Centro de Pesquisa Clínica contra a dengue. A primeira pessoa imunizada foi Tatiana Vieira Macedo, enfermeira coordenadora do Centro de Pesquisa e integrante do estudo desde 2022.

Tatiana atuou como coordenadora clínica da pesquisa no HE-UFPel e acompanhou de perto todas as etapas do protocolo e diz estar emocionada: “É emocionante, muito emocionante. E é uma honra participar desse protocolo.”

A vacina já está liberada em todo o Brasil. Enquanto alguns municípios já iniciaram a imunização, em Pelotas o marco começou simbolicamente pelos pesquisadores que ajudaram a construir essa conquista científica.

A UFPel, por meio do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Escola, integrou o estudo que embasou a aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da vacina brasileira contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A aprovação, concedida no final de novembro de 2025, representa um marco histórico para a ciência nacional e para a saúde pública do país.

A vacina é a primeira no mundo capaz de oferecer proteção com apenas uma dose, um diferencial que favorece maior adesão da população, simplifica campanhas, amplia a cobertura em emergência sanitária e contribui para reduzir atendimentos ambulatoriais, hospitalizações e mortes relacionadas à dengue.