Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEnergia

Publicada em 27 de Fevereiro de 2026 às 19:01

CEEE Equatorial inicia operação para ligação subaquática entre Rio Grande e São José do Norte

Operação, que deve durar cerca de 10 dias, mobiliza mais de 30 técnicos especializados

Operação, que deve durar cerca de 10 dias, mobiliza mais de 30 técnicos especializados

Fernando Montanari/Divulgação/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A CEEE Equatorial iniciou uma nova e decisiva etapa da obra que vai reforçar o fornecimento de energia elétrica para São José do Norte e localidades próximas. Trata-se da megaoperação para o lançamento dos cabos que irão interligar Rio Grande ao município vizinho, em um investimento total de R$ 43 milhões. O projeto contempla à instalação de dois circuitos blindados e ecológicos em um trecho subaquático de 3,9 quilômetros na Lagoa dos Patos, dedicados exclusivamente fornecimento de energia para o município de São José do Norte.
A CEEE Equatorial iniciou uma nova e decisiva etapa da obra que vai reforçar o fornecimento de energia elétrica para São José do Norte e localidades próximas. Trata-se da megaoperação para o lançamento dos cabos que irão interligar Rio Grande ao município vizinho, em um investimento total de R$ 43 milhões. O projeto contempla à instalação de dois circuitos blindados e ecológicos em um trecho subaquático de 3,9 quilômetros na Lagoa dos Patos, dedicados exclusivamente fornecimento de energia para o município de São José do Norte.
Nesta fase, a obra entra na etapa de lançamento dos cabos de 12 centímetros de diâmetro, uma atividade de alta complexidade que exige estrutura logística especializada. As bobinas foram fabricadas no Espírito Santo e transportadas até o Rio de Janeiro, de onde seguiram embarcadas em uma balsa com 75 metros de comprimento e 24,5 metros de largura aproximadamente 1.800m2, equipada com oito guinchos e embarcações de apoio com câmaras hiperbáricas para mergulhadores.
Cada bobina transporta cerca de cinco quilômetros de cabos de fibra ótica com 12 centímetros de diâmetro — uma delas com 8,6 metros de diâmetro e a outra com 9,2 metros. A embarcação já está no Porto de Rio Grande, com a devida liberação do prático para ancoragem (próxima ao antigo porto), ponto definido para o início da instalação.
A operação deve durar 10 dias e mobiliza mais de 30 técnicos especializados e seis mergulhadores. A balsa conta ainda com monitoramento por DGPS, garantindo segurança adicional às equipes responsáveis pela submersão e pelo posicionamento dos cabos no leito da Lagoa dos Patos.

Notícias relacionadas