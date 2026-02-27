CEEE Equatorial inicia operação para ligação subaquática entre Rio Grande e São José do Norte

A CEEE Equatorial iniciou uma nova e decisiva etapa da obra que vai reforçar o fornecimento de energia elétrica para São José do Norte e localidades próximas. Trata-se da megaoperação para o lançamento dos cabos que irão interligar Rio Grande ao município vizinho, em um investimento total de R$ 43 milhões. O projeto contempla à instalação de dois circuitos blindados e ecológicos em um trecho subaquático de 3,9 quilômetros na Lagoa dos Patos, dedicados exclusivamente fornecimento de energia para o município de São José do Norte.

Nesta fase, a obra entra na etapa de lançamento dos cabos de 12 centímetros de diâmetro, uma atividade de alta complexidade que exige estrutura logística especializada. As bobinas foram fabricadas no Espírito Santo e transportadas até o Rio de Janeiro, de onde seguiram embarcadas em uma balsa com 75 metros de comprimento e 24,5 metros de largura aproximadamente 1.800m2, equipada com oito guinchos e embarcações de apoio com câmaras hiperbáricas para mergulhadores.

Cada bobina transporta cerca de cinco quilômetros de cabos de fibra ótica com 12 centímetros de diâmetro — uma delas com 8,6 metros de diâmetro e a outra com 9,2 metros. A embarcação já está no Porto de Rio Grande, com a devida liberação do prático para ancoragem (próxima ao antigo porto), ponto definido para o início da instalação.

A operação deve durar 10 dias e mobiliza mais de 30 técnicos especializados e seis mergulhadores. A balsa conta ainda com monitoramento por DGPS, garantindo segurança adicional às equipes responsáveis pela submersão e pelo posicionamento dos cabos no leito da Lagoa dos Patos.