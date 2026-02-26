São Lourenço do Sul e Rio Grande recebem shows de rock gaúcho

As praias do Cassino, em Rio Grande, e de São Lourenço do Sul recebem, neste fim de semana, shows de grandes nomes da música do Rio Grande do Sul, dentro do projeto Luau Bandas Gaúchas Acústico. Com patrocínio da CEEE Equatorial, a iniciativa inédita oferece apresentações acústicas à beira-mar de forma gratuita a moradores e veranistas.

Na sexta-feira (27), a Comunidade Nin-Jitsu leva para o Cassino, no Luzes de Iemanjá, a partir das 16h30, seus maiores sucessos em formato mais intimista. Misturando rock, rap, funk carioca e reggae, a banda faz sucesso desde os anos 1990 e emplacou hits como “Casa do Sol” e “Detetive”.

A atração do sábado (28) é o Rock de Galpão, em São Lourenço do Sul, na Praia das Mães, também a partir das 16h30. O conjunto resgata e valoriza a música regional com uma roupagem voltada ao rock, conferindo versões contemporâneas a grandes clássicos do Rio Grande do Sul.

No total, o projeto Luau Bandas Gaúchas Acústico passa por seis cidades do nosso Litoral: Varzinha, Laranjal, Cassino, Balneário Pinhal, São Lourenço e Xangri-Lá. As apresentações acústicas proporcionam a mistura de diferentes estilos, do rock ao pagode, em formato diferenciado e com mais proximidade do público.

Além da música, o projeto também promove a ação “Deixa Tua Pegada Verde”, em que os fãs da música podem participar de uma limpeza simbólica na beira da praia. Está prevista ainda a distribuição de brindes sustentáveis como forma de reforçar o cuidado com o meio ambiente.