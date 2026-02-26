Sebrae apresenta relatório e busca reforçar parceria com a prefeitura de Erechim

A prefeitura de Erechim recebeu, nesta quarta-feira (25), a apresentação do plano de gestão do programa Cidade Empreendedora, conduzida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro estratégico do município no fortalecimento da gestão pública e do ambiente de negócios. O encontro contou com a presença do prefeito Paulo Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, de todos os secretários municipais, além de representantes das autarquias e da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.

Durante a apresentação, o Sebrae detalhou o relatório da metodologia das Cidades Excelentes, que traça um panorama completo da administração municipal. O diagnóstico apresenta um retrato atual de todos os setores das secretarias, avaliando indicadores de governança, eficiência, planejamento, inovação e qualidade dos serviços prestados à população.

O prefeito Paulo Polis destacou a importância da parceria. “O Sebrae é um grande parceiro do nosso município. Essa apresentação reforça o quanto é fundamental trabalhar com planejamento, dados e metas claras. Estamos comprometidos em aprimorar cada vez mais a gestão, sempre com foco em resultados e na melhoria dos serviços oferecidos à comunidade”, afirmou.

O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, ressaltou que o município já se encontra na fase de mentoria e acompanhamento do programa. “Essa etapa é essencial, pois garante suporte técnico contínuo, monitoramento dos indicadores e ajustes estratégicos. É um processo de melhoria permanente, que fortalece a cultura de planejamento e gestão por resultados dentro da prefeitura”, explicou.