Governo estadual inicia obra de desassoreamento do rio Palmares

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS) iniciou esta semana os trabalhos de retirada de sedimentos do Rio Palmares, no município de Palmares do Sul. A ação do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), tem como objetivo ampliar a profundidade e a capacidade de vazão do curso d’água, contribuindo para a prevenção de inundações e enchentes, além de melhorar as condições de navegabilidade.

As intervenções começaram pelo bairro Porto e avançam progressivamente em direção à Barra, na saída para a Lagoa dos Patos, com intensificação da dragagem à medida que as máquinas se deslocam.

De acordo com o secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann, a chegada do programa ao município reforça a estratégia de atuação preventiva. “Ao iniciarmos os trabalhos em Palmares do Sul, ampliamos a capacidade de resposta do município diante de eventos climáticos extremos, garantindo mais segurança à população e fortalecendo a resiliência das nossas cidades”, afirmou.

Antes do início das operações, a empresa responsável estruturou a área destinada ao posicionamento das máquinas e ao depósito temporário dos sedimentos retirados. O material será posteriormente encaminhado para um aterro, assegurando a destinação ambientalmente adequada e evitando novos impactos.

“Palmares do Sul foi um dos municípios fortemente impactados pela enchente de 2024. Esta ação de desassoreamento aumentará a profundidade e a capacidade de vazão do rio, o que auxiliará na prevenção de inundações, enchentes e, por consequência, melhorar a navegabilidade; já que nossa segunda maior economia é a pesca e o trecho que receberá o serviço é bastante utilizado pelos nossos pescadores. Outro benefício é que a retirada dos sedimentos poderá ser utilizada como aterro em áreas municipais que ficaram totalmente alagadas na enchente e que servirão para edificações futuramente”, declarou o prefeito do município, Regis Bauermann.

O Desassorear RS já retirou mais de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos de rios e arroios em todo o Rio Grande do Sul. Dos 232 municípios contemplados, 145 já concluíram os trabalhos, 56 estão com frentes de serviço em operação e outros 31 terão as ações iniciadas nos próximos meses.