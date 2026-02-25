Obras no Distrito Industrial de Passo Fundo estão 33% concluídas

A prefeitura de Passo Fundo mantém o ritmo das obras de mobilidade urbana e qualificação viária no Distrito Industrial Invernadinha, que já alcançam 33% de execução, conforme o cronograma. As intervenções integram um conjunto de melhorias voltadas à segurança no tráfego, especialmente de veículos pesados, e à ampliação da capacidade logística da região.

A obra prioriza serviços de canalização e pavimentação asfáltica, com investimento total de R$ 13,2 milhões. Do valor, R$ 6,7 milhões foram viabilizados junto ao Ministério das Cidades, por meio de articulação do deputado federal Luciano Azevedo, e R$ 6,5 milhões correspondem à contrapartida do município.

Nesta fase, foi concluída a aplicação da primeira camada de asfalto nas ruas Neri Gosch e James Franco, no trecho até os trilhos da Be8. Na rua Arno Pin estão sendo executados os meios-fios, e a empresa responsável já iniciou a pavimentação asfáltica e a construção do passeio público — etapa fundamental para a consolidação da urbanização e garantia de acessibilidade.

Já na rua José Landin, as equipes trabalham na implantação de nova base e sub-base, procedimento técnico essencial para assegurar maior durabilidade ao pavimento e melhor desempenho estrutural da via.

O projeto prevê 4,7 quilômetros de pavimentação asfáltica, incluindo alargamento de vias, drenagem pluvial, construção de passeios públicos com acessibilidade, implantação de meios-fios e sinalização viária.