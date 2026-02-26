Torres recebe edição do Fórum da Competitividade em março

O município de Torres, no Litoral Norte, recebe, pela primeira vez, no dia 4 de março, das 8h às 12h, o Fórum de Competitividadeencontro que reunirá lideranças do setor público, empresarial e institucional para debater os principais desafios e oportunidades de desenvolvimento da região. O evento será realizado no auditório da Ulbra Torres e contará com uma programação composta por palestras e painéis estratégicos, com foco em competitividade, infraestrutura, mercado imobiliário, turismo e parcerias público-privadas (PPPs) — temas centrais para o crescimento sustentável e a atração de investimentos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Entre os participantes já confirmados estão Leandro Evaldt, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul; Rafael Prikladnicki, Presidente da Invest RS; Eduardo Fernandez, Embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP); Humberto Busnello, Vice-Presidente do Transforma RS; Paulo Geremia, Sócio-fundador do DiPaolo; e Eraclides Maggi, Presidente da Actor e do Fórum Empresarial de Torres.

A proposta do Fórum é criar um ambiente qualificado de diálogo, conexão e construção de soluções, fortalecendo a articulação entre setor público e iniciativa privada e contribuindo para uma agenda positiva de desenvolvimento regional, com visão de longo prazo, eficiência e competitividade.

O evento é direcionado a lideranças empresariais, gestores públicos, investidores e representantes de instituições que atuam ou têm interesse estratégico no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. “O Fórum de Competitividade é uma oportunidade única para alinharmos estratégias e fortalecermos a integração entre o setor público e privado. O Litoral Norte do Estado possui um enorme potencial de crescimento, e este encontro nos permite discutir soluções práticas e inovadoras para transformar desafios em oportunidades. É por meio do diálogo e da cooperação que construiremos uma região mais competitiva, atrativa para investimentos e preparada para o futuro”, disse o secretário Evaldt. As inscrições podem ser feitas através do endereço: luma.com/inx9ph7z