Arroio do Meio inicia obras em loteamento para atingidos por enchente

As fundações para a execução do bloco recreativo e dos primeiros módulos de moradias do residencial Morada do Taquari, em Arroio do Meio, começam a tomar forma e chamam a atenção de quem passa pela rua Arnold Gerhardt, no bairro Dom Pedro II. No local serão construídos 200 novos lares para as famílias desabrigadas na catástrofe ambiental de 2024.

O prefeito Sidnei Eckert visitou a área do complexo habitacional acompanhado do secretário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassenn, vice-prefeita Andréa Susana Lange Barth e secretário de Planejamento Pedro Luiz da Silva. Na ocasião, conferiram o andamento da obra, junto ao engenheiro e ao mestre de obras da empresa Telesil Engenharia, responsável pela execução da mesma.

O contrato autorizando o empreendimento habitacional foi assinado em abril de 2025 na Caixa Econômica Federal, via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), após viagens do prefeito à Brasília e tratativas junto aos representantes do governo federal. Com um sistema de moradias sobrepostas, o empreendimento visa atender programas habitacionais vinculados ao governo federal. Ao todo, serão construídos 50 módulos sobrepostos, com capacidade para quatro famílias cada.

Até o momento, cerca de 180 famílias foram atendidas pelo programa Compra Assistida, com moradia definita. Além do bairro Dom Pedro II, o bairro Medianeira também receberá 294 moradias com recursos do Governo Federal, via Defesa Civil, referentes às cheias de 2023.