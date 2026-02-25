Atividades ambientais da Operação Verão são finalizadas no Litoral Norte gaúcho

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) encerrou sua participação na Operação Verão Total 2025-2026 com uma série de atividades realizadas na praia de Tramandaí, no Litoral Norte. Ao longo dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a pasta promoveu ações em diversas praias do Rio Grande do Sul, com foco na conscientização ambiental de veranistas e moradores.

A programação do último final de semana incluiu oficinas, jogos lúdicos, confecção de vasos irrigáveis, distribuição de mudas nativas e visitas guiadas à Unidade de Conservação (UC) Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Tramandaí. As atividades buscaram sensibilizar o público sobre a importância da preservação ambiental, da biodiversidade costeira e do uso responsável dos recursos naturais.

Durante as visitas guiadas à Arie Tramandaí, os participantes percorreram a trilha do Horto e receberam informações sobre a fauna, a flora e os diferentes ecossistemas presentes na área protegida, administrada pela Sema. A atividade permitiu contato direto com a natureza, ampliou o conhecimento sobre a importância da conservação ambiental no litoral e contou com a distribuição de mudas para os veranistas.

A Arie integra a Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, um dos sistemas ambientais mais relevantes do Litoral Norte do Estado. Sua localização estratégica contribui para a preservação de espécies nativas, a manutenção da qualidade da água e a conservação de fragmentos remanescentes da vegetação original.

A unidade tem como principal finalidade garantir a preservação da diversidade genética e biológica da região. Para isso, desenvolve ações como produção, coleta e armazenamento de sementes e mudas florestais, realização de pesquisas científicas e estudos ambientais, além de programas de educação ambiental voltados a escolas, visitantes e à comunidade.