Abrigo em Esteio é reformado e reaberto

Espaço de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade social ou que foram vítimas de violência ou negligência e que, por isso, precisaram ser retiradas do convívio com seus agressores, o Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos em Esteio passou por uma ampla revitalização de sua estrutura. Foram investidos quase R$ 400 mil para as melhorias.

A solenidade que marcou a entrega do projeto foi realizada na manhã desta terça-feira (24) no espaço, mantido numa parceria firmada pela prefeitura e a Associação Beneficente Floresta Imperial (Abefi) em 2017. Atualmente, são 16 abrigados, com idade de um e 16 anos, atendidos por 21 profissionais da Abefi, como educadores sociais, cozinheiras, auxiliares de serviços gerais e psicólogos, além da equipe diretiva, entre outros.

Batizado de Re-viver, o projeto de reforma foi planejado pela equipe técnica do Departamento de Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e executado pela Abefi. A proposta foi qualificar o espaço, por meio da revitalização do prédio e aquisição de material permanente, possibilitando um ambiente acolhedor e em condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade para o local.

A reforma contemplou praticamente a totalidade da estrutura física e funcional do Abrigo. A prefeitura de Esteio investe anualmente R$ 1,3 milhão em recursos próprios na manutenção do Abrigo, pois entende que é a medida mais eficaz para garantir a proteção e superação das violências.