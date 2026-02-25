Articulação busca melhorias na ligação entre Paverama e a BR-386

A precariedade da VRS-835, que liga Paverama à BR-386, motivou audiência entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sergio Peres, com o vereador Dionatas Lopes de Souza, que manifestou preocupação com as condições do trecho de 9,71 km. De acordo com Dionatas, o corredor viário apresenta avançado estado de deterioração.

Foram identificados buracos, trincas, afundamentos e valetas ao longo da pista, situação que, em diversos pontos, obriga o condutor a invadir a pista contrária para desviar. “A situação se agrava pela falta de acostamento. Atualmente existe apenas uma placa indicativa de velocidade, visivelmente desgastada e fixada de forma improvisada”, alerta o vereador.

Segundo os moradores, desde a pavimentação realizada em 1989, a rodovia não passou por recapeamento completo, recebendo apenas intervenções paliativas, como operações tapa-buracos. “Danos mecânicos em veículos e acidentes são riscos trazidos por essas condições e que precisam receber intervenção efetiva em curto prazo. A proteção da vida de motoristas e pedestres é uma prioridade – e também precisamos considerar que a falta de estradas decentes é um empecilho para o desenvolvimento do município”, sustentou Peres.

O vereador Dionatas destaca que a situação se agravou sensivelmente após a instalação da praça de pedágio da CCR ViaSul na BR-386, em fevereiro de 2020, a cerca de cinco quilômetros do entroncamento com a VRS-835. Desde então, o município verifica um aumento exponencial do fluxo de veículos, inclusive pesados, que passaram a utilizar a rodovia como rota alternativa para evitar a tarifa, acelerando o processo de degradação da via, que já apresentava limitações estruturais.

Peres deverá fazer a interlocução com o Governo do Estado solicitando a inclusão da VRS-835 no rol de prioridades do Estado; a elaboração de projeto técnico para recuperação estrutural do trecho estadual; a execução de recapeamento asfáltico ou obra de requalificação completa; a recomposição urgente da sinalização vertical e horizontal; a realização periódica de roçadas e limpeza da faixa de domínio, além da avaliação de dispositivos de segurança viária, especialmente em pontos críticos.