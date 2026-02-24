Primeira unidade da Via Atacadista em Venâncio será inaugurada esta semana

Venâncio Aires,passa a contar, a partir de quinta-feira (26), 26 de fevereiro, com a primeira unidade do Via Atacadista no município. A loja está localizada na rua General Osório, nº 646, no bairro União, e representa um investimento de R$ 25 milhões.

O empreendimento possui 7.820 metros quadrados de área construída, sendo 3.317 metros quadrados destinados à área de vendas. A estrutura foi planejada para oferecer praticidade e conforto aos clientes, com 160 vagas de estacionamento e um mix de mais de 10 mil itens, 20 check-outs e seis auto atendimento voltado tanto para famílias quanto para pequenos e médios comerciantes e transformadores.

A cerimônia de inauguração está marcada para às 8h e deve reunir autoridades, rep O Grupo Passarela mantém o foco na ampliação das operações no Estado, onde concentra parte relevante das atividades. Além da unidade em Venâncio Aires, estão previstas novas lojas em Novo Hamburgo e Santa Maria ainda no 1º semestre.