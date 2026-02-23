Prefeitura de Pelotas fará a contratação emergencial de médicos para UBSs

A prefeitura de Pelotas vai lançar edital para contratação emergencial de sete médicos. Eles serão alocados em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) administradas pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A medida visa evitar desassistência da população atendida nas UBSs Areal Leste, Obelisco, Vila Municipal e CSU Areal durante a greve dos servidores da universidade, iniciada nesta segunda-feira (23).

“As unidades não irão fechar”, garante a secretária de Saúde, Ângela Moreira Vitória. De acordo com ela, a maioria dos servidores lotados nas quatro UBSs aderiu ao movimento grevista das universidades federais, o que impõe ao município o desafio de não interromper o atendimento.

A retomada dos agendamentos nas UBSs afetadas vai ocorrer assim que os novos profissionais começarem a atuar nas unidades. Os editais já estão prontos. A Secretaria de Recursos Humanos (Serh) deve liberá-los nos próximos dias. Além da contratação dos profissionais de medicina, a SMS vai realocar enfermeiros e atendentes do quadro de servidores da Secretaria.

Os contratos terão duração de um ano, renováveis por igual período. A tendência é de que quando a greve terminar, os profissionais sejam aproveitados em função da alta rotatividade. Só haverá desligamento em caso de excedente no quadro.