Liquida Gravataí promove descontos em lojas até o dia 28 de fevereiro

O Liquida Gravataí teve início nesta segunda-feira (23), e segue até o dia 28, reunindo um número recorde de empreendimentos participantes na cidade. A campanha, que é organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí (Acigra), em parceria com a Associação dos Comerciantes do Moradas do Vale (Acomov) e a Prefeitura de Gravataí, contará com a participação das lojas do Gravataí Shopping, que aderem ao movimento oferecendo condições especiais durante o período.

Em sua segunda edição, a Liquida Gravataí se consolida como uma ação estratégica para o comércio local, estimulando as vendas e ampliando o fluxo de consumidores da região e de seu entorno. Ao longo dos seis dias, a iniciativa busca o fortalecimento do varejo, especialmente durante o período de transição dos estoques para a próxima estação, como em setores como o do vestuário, estimulando a circulação de clientes pela cidade.

No Gravataí Shopping, os clientes poderão encontrar uma variedade de itens com oportunidades especiais, que vão desde moda íntima e casual, até artigos esportivos e opções voltadas ao cuidado pessoal. “Aqui nós entendemos a importância de participar de iniciativas que mobilizem toda a cidade e fortaleçam o comércio local. Nesta edição, os lojistas do empreendimento retomam essa adesão à campanha, contribuindo para esse movimento coletivo que busca impulsionar a economia do município de Gravataí”, destaca o gerente geral do shopping, Marcio Porto. Ao todo, 11 lojas do centro comercial participam da campanha.