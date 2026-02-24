Rua Coberta de Tramandaí abriga a Feira do Livro a partir de quarta-feira

A prefeitura de Tramandaí, promove a 21ª Feira do Livro, de 25 de fevereiro a 1º de março, na Rua Coberta da Jorge Sperb, no Centro. O evento celebra a literatura, a arte e a cultura, proporcionando um espaço de encontro, aprendizado e valorização dos talentos locais e regionais.

O tema “A doce poesia da areia salgada”, da feira deste ano, terá como patrona a jornalista, professora e escritora Célia Jurema Aito Vitorino, uma porto-alegrense que reside em Imbé desde 2011, de onde contribuiu para a fundação da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN). Célia é autora de livros voltados à Educação Ambiental para crianças e adolescentes. Durante a 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, lançou seu primeiro romance, “A Casa Lilás – O Outro Lado”, obra indicada ao Prêmio Milton José Pantaleão de Literatura Independente, na categoria Narrativa Longa.

O xerife da Feira do Livro é de Guaíba que também se mudou para o litoral. Henrique Lemos. Já a homenageada de honra será uma liderança da área da pesca e de ações sociais e comunitária do Litoral Norte, Venina Moraes. Ela tem mais de 40 anos de atuação na pesca e construiu sua trajetória acompanhando as transformações da atividade, iniciando com a pesca de vara, passando pela linha, redes e outros apetrechos tradicionais.

A entrada na feira é gratuita. A programação pode ser conferida no site da prefeitura de Tramandaí.