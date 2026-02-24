Após 10 anos, Carnaval de rua retorna ao Centro de Rio Grande

Após 10 anos sem a realização de um Carnaval de grande porte no Centro Histórico, a Praça Tamandaré voltou a ser palco da folia e da celebração popular no município de Rio Grande. A festa reuniu escolas de samba e blocos carnavalescos, com um grande público na noite de sábado (21), estendendo-se até a madrugada.

A programação teve início às 20h30min com a apresentação do bloco Amigos da Cabra, seguida pelas escolas Unidos da Dom Pedro II (CUCA), Unidos da Zona Oeste, Academia Águias do Samba, Nega Maluca e Unidos do Mé. Sambas-enredo históricos e clássicos do carnaval brasileiro embalaram foliões de todas as idades, incluindo muitas famílias com crianças, reafirmando o caráter popular e democrático da festa.

O retorno da manifestação carnavalesca ao Centro foi celebrado pelo público e pelas agremiações. A opinião foi praticamente unânime: o Carnaval precisa voltar a ter competição e desfiles oficiais no coração da cidade, retomando uma tradição que já colocou Rio Grande entre os grandes carnavais do Estado.

Moradora da região central, Gabriele da Vara participou da festa acompanhada do filho de 9 anos, que é autista, e destacou a importância da descentralização da folia. "Fazia muitos anos que não curtíamos o Carnaval no Centro. Trazer novamente para cá é uma maravilha para todo mundo. Aqui é mais familiar, mais acessível", afirmou.

Pelo Executivo municipal, o superintendente de Produção, Descentralização e Democratização da Cultura, Cássio da Silva Pinheiro, destacou que a ação atende a um clamor das escolas de samba, que há uma década não realizam desfiles competitivos no Centro Histórico. "Estamos dando os primeiros passos para fomentar novamente o carnaval de desfile em Rio Grande. Queremos que o Centro volte a ser um espaço tradicional da folia", disse o gestor.

Representando a Corte do Carnaval, o Rei Momo Ronaldo Coelho celebrou o momento como um sinal de reconstrução da tradição carnavalesca. "Estamos lutando para que o Carnaval volte com força, com concurso e desfiles. Esse é um passo importante", afirmou.