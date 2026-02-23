Quarta ponte para ligar áreas de Arroio do Meio é inaugurada

Alegria e celebração marcaram a inauguração da terceira ponte restabelecida após as catástrofes climáticas de 2024, reconectando famílias do Distrito de Arroio Grande, em Arroio do Meio. O evento contou com a presença de moradores, líderes locais e autoridades.

A estrutura sobre o Arroio Grande, próximo ao Esporte Clube Guarani, foi executada com recursos do governo federal, por meio da Defesa Civil, com investimento de R$ 388 mil. A nova estrutura tem 16 metros de extensão e 5,5 metros de largura e foi executada em concreto armado, transpondo o arroio Grande. A empresa responsável foi a Graxain Construtora Ltda, vencedora do processo licitatório. O município elaborou o projeto e executou o aterro das cabeceiras.

Na ocasião, o prefeito Sidnei Eckert reforçou a importância da ponte para conectar as famílias do Distrito e permitir o escoamento da produção, com a devida estrutura e segurança.

A ponte integra um conjunto de seis estruturas custeadas com recursos federais Em 2025 foram inauguradas as pontes do Tico-Tico e Calipal. A quarta ponte, também no Distrito de Arroio Grande, próximo ao acesso da estrada secundária, está em fase de conclusão do aterro e deve ser liberada nas próximas semanas.