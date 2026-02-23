Nova sede de atendimento do Samu é inaugurada em Canoas

Foi inaugurada, na semana passada a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Canoas. Localizada na avenida Victor Barreto, 1970, no Centro, a nova base foi planejada para garantir mais agilidade nos atendimentos e melhores condições de trabalho às equipes. O espaço foi revitalizado, facilitando a entrada e saída rápida das ambulâncias, além de oferecer acesso facilitado às principais vias da cidade.

A secretária municipal de Saúde, Ana Boll, ressaltou que a área foi revitalizada e está localizada de forma ideal para que as ambulâncias entrem e saiam rapidamente, com fácil acesso às vias públicas, além de oferecer mais conforto aos nossos socorristas. “Estamos muito contentes com este investimento, que permitirá avançar nas melhorias das condições de trabalho e de convivência de todos os profissionais”.

“Com essa nova base, passamos a ter um ponto mais acessível para a população, atendendo chamados tanto do bairro Mathias Velho quanto do Guajuviras, com um tempo de resposta melhor. Isso trará mais agilidade tanto para as motolâncias, que realizam o primeiro atendimento, quanto para as ambulâncias. Antes, nossa base funcionava no Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), e no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Porém, com a enchente, perdemos a base do HPSC”, explicou o responsável técnico e enfermeiro Rodrigo Leite.