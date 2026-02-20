Após ação da Defensoria, Justiça determina que CEEE Equatorial faça reparos em postes em Torres

Após pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), a Justiça determinou, na última quinta-feira (19), que a CEEE Equatorial proceda reparos emergenciais e preste esclarecimentos sobre a constante queda de postes de energia em Torres. De acordo com a Defensoria Pública do RS, a situação coloca em risco iminente a vida, a integridade física e o patrimônio de milhares de consumidores.

Em nota oficial, a DPE/RS informa que expediu, no início de janeiro, uma notificação extrajudicial à companhia, cobrandos. No entanto, a resposta da, não apresentou o cronograma solicitado, não listou os protocolos pendentes e não ofereceu nenhuma perspectiva concreta de solução para o risco sistêmico denunciado.Após a notificação, no dia 3 de fevereiro, mais um poste tombou em via pública, na Rua Ernesto Alves, atingindo um veículo.A Defensoria entende que a companhia tem plena ciência da precariedade de sua rede, mas opta deliberadamente por não realizar a manutenção preventiva necessária, preferindo gerenciar os danos após sua ocorrência.A DPE/RS solicitou que a Equatorial apresente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 50 mil, relatório com informações dos protocolos em aberto referentes à manutenção, substituição ou reparos de postes de energia no município.com risco de queda iminente e realize um cronograma exequível de manutenção.A Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre deferiu o pedido e, e 48 horas para a diligência de reparo emergencial.A Defensoria Pública solicita aos moradores de Torres que possuam protocolos em aberto para a substituição ou reparo em postes de energia elétrica em más condições que comuniquem o fato por meio do e-mail torres@defensoria.rs.def.br, enviando cópia do protocolo, documento de identidade e comprovante de residência, ou levando tais documentos à sede de Torres, localizada na Av. Silva Jardim, nº 111, Centro.