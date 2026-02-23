Porto Alegre,

Publicada em 23 de Fevereiro de 2026 às 00:30

Reunião trata da instalação de CT do Inter na cidade de Guaíba

Grupo de trabalho deve ser criado para que sejam discutidos pontos do projeto

/Anie Julie Rodrigues/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, e a vice-prefeita Claudinha Jardim participaram de uma reunião-almoço no estádio Beira-Rio com a diretoria do Sport Club Internacional para tratar da atualização do projeto do Centro de Treinamento (CT) do clube no município. O encontro contou com a presença do presidente Alessandro Barcellos e dos vice-presidentes Ivandro Morbach (Gestão) e Vânia Damin (Patrimônio). Também participaram o CEO Giovane Zanardo, o assessor Paulo Corazza, o diretor de operações Rodrigo Lucca, o gerente de patrimônio Matheus Costa e o procurador-geral do município de Guaíba, Alex Trindade. 
Durante o encontro, o clube apresentou a atualização do projeto e foi definida a formação de um grupo de trabalho com representantes do clube e da prefeitura. A articulação reforça o posicionamento estratégico da cidade e evidencia o potencial de desenvolvimento econômico e esportivo a partir da consolidação de parcerias institucionais de grande porte.
O prefeito Marcelo Maranata destacou a importância da iniciativa para a cidade. “Parcerias com clubes do porte do Sport Club Internacional agregam significativamente ao desenvolvimento da nossa cidade. Guaíba é uma cidade que respira esporte e está preparada para fortalecer iniciativas que impulsionem ainda mais esse potencial.”
 
A criação do grupo de trabalho marca uma nova etapa nas tratativas, agora estruturadas para dar seguimento técnico e institucional ao projeto.

