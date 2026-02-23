Gravataí estabelece metas para avançar no Ideb em 2026

Ampliar o acesso à Educação Infantil, garantir a alfabetização na idade certa e reduzir as reprovações estão no centro da estratégia de Gravataí para avançar no Ideb em 2026. O índice, que mede o desempenho dos estudantes e o fluxo escolar, tornou-se prioridade da gestão municipal.



Apesar de ser a quarta maior economia do Rio Grande do Sul, o município não figura entre as cidades com educação de excelência. A meta agora é mudar esse cenário com uma série de medidas estruturais e pedagógicas. “Mesmo com investimentos em escolas, vagas e valorização dos professores, ainda não conseguimos evoluir no Ideb, e a verdade é que não existe desenvolvimento pleno sem educação de qualidade. Por isso, tomamos uma série de medidas para qualificar o ensino no município e iniciamos o ano confiantes de que vamos avançar”, explica o prefeito Luiz Zaffalon.



Entre as primeiras ações está o processo seletivo para escolha dos diretores das 75 escolas municipais, com avaliação de currículos e formação em gestão. A proposta é fortalecer o papel dos dirigentes como líderes pedagógicos e gestores focados diretamente na aprendizagem.

As metas são ambiciosas. Até o fim de 2027, o município pretende elevar de 63,6% para 80% o percentual de estudantes alfabetizados na idade adequada - patamar que superaria a média atual do Estado, de 63,4%. Já para 2026, a Secretaria projeta reduzir em 30% as taxas de reprovação, com a adoção de planos individuais de aprendizagem para enfrentar a distorção idade-série.



Ao longo do processo, o município contará com a parceria técnica da Fundação Lemann, que prestará auxílio na definição e no monitoramento das metas.



Durante o recesso escolar, a Secretaria Municipal de Educação executou reformas e melhorias na rede, como construção de cozinhas e refeitórios, serviços de pintura, implantação de banheiro acessível e reparos estruturais. Também foram abertas três mil novas vagas na Educação Infantil, ampliando o atendimento a crianças de zero a cinco anos.