Rio Grande terá projeto-piloto para aproveitamento do óleo de cozinha usado

A Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) e a prefeitura de Rio Grande assinaram Memorando de Entendimento para planejamento e execução de um projeto-piloto para desenvolvimento da cadeia de fornecimento de óleo de cozinha usado. O gerente de Novos Negócios João Luis Bulla apresentou nesta sexta-feira à prefeita Darlene Pereira, a formatação do projeto, que seguirá critérios das certificações internacionais.

Bulla explica que existe uma crescente demanda global por combustíveis sustentáveis e rastreáveis, o que reforça a importância das cadeias de suprimentos cada vez mais transparentes, seguras e alinhadas às normas internacionais de sustentabilidade. “Nesse contexto, uma certificação internacional sobre o tema surge como um marco fundamental para assegurar que matérias-primas de origem residual, como o óleo de cozinha usado sejam coletadas, manuseadas e encaminhadas de forma ambientalmente responsável e totalmente rastreável”, afirma o documento assinado.

O projeto-piloto vai estabelecer e documentar a estrutura do sistema de gestão para implementação de Pontos de Origem de óleo de cozinha usado em Rio Grande, para fornecimento às unidades de processamento, conforme os requisitos da certificação ISCC CORSIA, para utilização de combustíveis de aviação renováveis e também para a Unidade de Craqueamento Catalítico da RPR.

O cronograma de implementação do projeto prevê três etapas, sendo o primeiro ano para estudo da viabilidade técnico-econômica; o segundo para estruturação do projeto-piloto e o terceiro para treinamento e qualificação dos Agentes Ambientais.