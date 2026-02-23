Termo estabelece ações para manejo e controle das dunas em Balneário Pinhal

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), a prefeitura de Balneário Pinhal e a Fundação Mata Atlântica assinaram um Termo de Cooperação com o objetivo de implementar ações conjuntas para o controle e manejo das dunas no município de Balneário Pinhal. A iniciativa busca promover o equilíbrio ambiental da região, garantindo a preservação dos ecossistemas costeiros e contribuindo para a segurança viária e a proteção das áreas urbanas próximas.

O avanço das dunas sobre a ERS-040, fenômeno natural intensificado por fatores climáticos e antrópicos, exige monitoramento constante e ações coordenadas entre poder público e entidades especializadas. Por meio do termo, as instituições passam a atuar de forma integrada no planejamento e execução de medidas técnicas voltadas ao manejo adequado da vegetação, estabilização das dunas e conscientização da comunidade sobre a importância da preservação ambiental. O valor total dos repasses anuais através da EGR por meio deste contrato será de R$ 360 mil.

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a formalização do documento representa um avanço importante na integração entre infraestrutura e preservação ambiental. “Essa parceria demonstra que é possível unir desenvolvimento e responsabilidade ambiental. O controle e o manejo adequados das dunas são fundamentais para proteger a ERS-040, garantir a segurança de quem utiliza a rodovia e, ao mesmo tempo, preservar um ecossistema que é patrimônio do nosso Estado”, destacou.

Para o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a cooperação representa um avanço significativo na agenda ambiental da empresa. “Estamos tratando de uma ação que vai além da infraestrutura viária. A preservação e o manejo adequado das dunas são fundamentais para proteger o ecossistema costeiro, garantir o equilíbrio ambiental da região e assegurar segurança, na ERS-040, à população. Essa parceria reforça o compromisso da EGR com a sustentabilidade e com a responsabilidade socioambiental”, destacou.