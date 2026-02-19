Sexta edição do Pedal dos Cânions abre inscrições em Cambará do Sul

O 6º Pedal dos Cânions de Cambará do Sul vai combinar atividade física, esporte e sustentabilidade em meio às paisagens incríveis dos Campos de Cima da Serra. Mais de duas mil pessoas, entre ciclistas e acompanhantes, deverão participar do evento. A atividade, que será realizada no dia 15 de março, inicia às 7h30, com a largada na Praça Central da cidade.

O roteiro inclui o trajeto PRO (50 km e aproximadamente 900m de altimetria), desenvolvido para ciclistas mais experientes, passando por matas nativas, campos, riachos e montanhas com contemplação ao cânion Malacara. E o Trajeto Esporte (30 km e aproximadamente 500m de altimetria sem acesso ao cânion), planejado para ciclistas iniciantes que desejam ter contato direto com a natureza na terra dos cânions. Ambos os trajetos têm taxa de inscrição e os primeiros 500 ciclistas a se inscreverem participarão do sorteio de uma bicicleta. Para fazer a inscrição, basta acessar o perfil do evento no Instagram (@_pedaldoscanions).

O evento oferece um terceiro trajeto para quem deseja um passeio leve e cheio de significado. É o Trajeto Família (7km com inscrições gratuitas), com o objetivo de incentivar a prática do ciclismo e a união das famílias dentro do esporte. O evento foi criado para incentivar o cicloturismo como uma atividade sustentável, aumentando os círculos de amizade e atraindo mais pessoas aos parques dos Campos de Cima da Serra