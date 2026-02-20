Presidente do Cisvale faz cobranças a Leite sobre avanço do Comitê Pró-Clima

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) entregou, durante a agenda do governador Eduardo Leite em Santa Cruz do Sul, um ofício solicitando posicionamento oficial sobre o andamento das propostas vinculadas ao Comitê Pró-Clima e inseridos no Plano Rio Grande. A manifestação ocorreu na visita para a abertura do ano letivo e inauguração da Escola Estadual José Mânica e formaliza a preocupação dos municípios com a falta de encaminhamentos práticos para ações consideradas estruturantes à recuperação regional.

Instituído imediatamente após a enchente histórica de maio de 2024, o Comitê Pró-Clima organizou diagnósticos técnicos e projetos executivos com apoio da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). A iniciativa estruturou demandas de caráter regional com foco na mitigação de riscos, reconstrução de áreas atingidas e fortalecimento da resiliência das bacias hidrográficas do Vale do Rio Pardo.

O presidente do Cisvale, prefeito Gilson Becker, afirma que a região necessita de previsibilidade e segurança institucional. “Os municípios cumpriram sua parte, estruturaram projetos técnicos e aguardam uma definição clara. A comunidade está cobrando e precisa saber quando essas intervenções sairão do papel”, garante.