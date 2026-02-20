Nível da principal barragem de Erechim apresenta melhora

A colaboração da população no uso racional da água, aliada às chuvas registradas nos últimos dias já reflete no sistema de abastecimento de Erechim. Nesta quinta-feira (19), a equipe de fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) realizou vistoria técnica na barragem principal e constatou que o nível está a 1 metro abaixo do vertedouro, indicando melhora em relação às medições anteriores.

Após semanas de redução contínua no volume armazenado, o cenário começa a se estabilizar, reforçando a importância da conscientização da comunidade para garantir a segurança hídrica do município. Apesar da recuperação, a Agência Reguladora de Erechim (Ager) alerta que este é um período tradicionalmente marcado por menor volume de chuvas, o que exige atenção redobrada. A manutenção dos níveis adequados depende não apenas das condições climáticas, mas também do consumo responsável por parte da população.

A agência vai seguir acompanhando permanentemente a situação das barragens. As notificações referentes a vazamentos e à necessidade de agilidade nos reparos continuam sendo formalizadas, com encaminhamento aos órgãos competentes quando necessário.