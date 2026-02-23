Museu do Tabaco pode ser criado em Santa Cruz do Sul

Uma iniciativa que pretende eternizar e valorizar uma das culturas mais importantes do Vale do Rio Pardo foi apresentada no Salão Nobre do Palacinho, em Santa Cruz do Sul. Trata-se da possibilidade de implantação do Museu do Tabaco. O local ficará localizado no prédio do antigo Fórum, na esquina das ruas Borges de Medeiros com a Tenente Coronel Brito, na região central da cidade.

A ideia da proposta, apresentada pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Douglas Albers, é destacar a história da fumicultura em Santa Cruz, na região e no mundo, considerando que Santa Cruz do Sul é reconhecida como a Capital Mundial do Tabaco. De acordo com o projeto, a identidade visual da fachada do prédio dará relevância à folha do tabaco. Já a parte interna do prédio, que possui dois pavimentos e uma área total de mais de 616 metros quadrados, seria adaptada para abrigar equipamentos históricos, que retratam a história do tabaco desde sua origem, além de espaço com galerias de fotos, telas interativas, instalação de sanitários, uma área de convivência e um elevador externo na lateral do prédio.

Devido à necessidade de restauração da estrutura, a prefeitura já possui um levantamento das necessidades de melhorias, em especial nas áreas elétrica e hidráulica, inclusive com a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do RS (IPHAE). O que resta, caso o local for realmente utilizado para abrigar o Museu do Tabaco, é a aprovação do instituto para esta destinação. O orçamento previsto para a reforma seria superior a R$ 3 milhões, mas dependerá de atualização de valores, já que o levantamento é de 2024.