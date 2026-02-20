Solenidade marca assinatura de contrato para residencial em Lajeado

A prefeitura de Lajeado, governo federal e a Artem Construtora e Incorporadora LTDA assinam, nesta sexta-feira (20), a ordem de início da construção de 71 apartamentos no bairro São Bento. As unidades habitacionais serão destinadas às famílias atingidas pelas enchentes históricas que impactaram o município.

O empreendimento integra o Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A obra será executada pela construtora Artem.

O investimento total no empreendimento é de R$ 14.3 milhões, com prazo estimado de conclusão de 18 meses.

O residencial será composto por 71 apartamentos, com áreas privativas de 47 m² e 49 m². As unidades terão dois dormitórios, banheiro social, cozinha, sala de estar e jantar integradas e lavanderia, além de sacada e vaga de garagem descoberta.