UCS expande ecossistema de inovação com novo bloco no TecnoUCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugurou nesta quarta-feira (18) mais uma importante estrutura integrada ao seu ecossistema de inovação, o Bloco 82 – TecnoUCS/ITEC. O novo prédio de aproximadamente dois mil metros quadrados fica anexo ao Bloco 59, sede do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação (TecnoUCS), e vai contemplar, prioritariamente, atividades da Incubadora Tecnológica (ITEC) da universidade – além de programas de ideação, gestão de projetos e de transferência de tecnologia e uma Agência de Inovação.

A estrutura faz parte do projeto “Impulsionando o Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha: O level up da incubadora ao parque tecnológico UCS”, submetido e aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao governo federal, ao custo de R$ 13,2 milhões. São 20 salas de diferentes formatos para novas empresas incubadas residentes, um FabLab (espaço de fabricação digital e teste de prototipagem), uma arena com capacidade para 100 pessoas e uma cafeteria, entre outros ambientes.