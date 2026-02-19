Primeiras escolas da PPP em Caxias do Sul terão obras iniciadas em maio

A prefeitura de Caxias do Sul apresentou os terrenos onde serão construídas as primeiras Escolas de Educação Infantil, das 31 previstas na PPP da Educação. O encontro com os presidentes dos bairros beneficiados nesta primeira etapa do processo ocorreu no Anfiteatro da Câmara de Vereadores com a presença de secretários e líderes das comunidades.

Na ocasião foram apresentadas as plantas dos prédios das escolas, as áreas onde serão construídas e o cronograma das obras, que iniciam em abril e tem prazo de conclusão em 2027. Nesta primeira etapa, serão contemplados 16 locais. As primeiras obras iniciarão em maio, com a Escola Cruzeiro (com capacidade para atender 251 crianças) e a Interlagos (com a mesma capacidade). O cronograma prevê início de obras em escolas até novembro.

Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, o cronograma foi antecipado e as escolas serão construídas em dois anos, ao invés dos três anos previstos inicialmente. "A previsão é de que em 2028 todas as 31 escolas estejam construídas. Alinhamos também com o prefeito Adiló Didomenico que, com o adiantamento do cronograma, possamos acrescentar no pacote mais uma três ou quadro escolas", informou.

Para a secretária da Educação, a PPP da Educação é um projeto para zerar a fila da Educação Infantil. "A maior procura que nós temos é de crianças de zero a 3 anos. Por isso as salas de Maternal nestas novas escolas são em maior quantidade devido a esta demanda. E 4 e 5 anos a demanda é menor, porque as Escolas de Ensino Fundamental já atendem essa faixa de idade. Estamos providenciando os editais para licitação de contratação de profissionais. Assim que forem entregues as escolas, os profissionais já estarão prontos para assumir", explicou Marta Fattori aos presidentes de bairros.