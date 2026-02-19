Porto Alegre,

Publicada em 19 de Fevereiro de 2026 às 00:30

Unimed apresenta van para atendimento hospitalar em Caxias

Chamado de Hospital Lar, veículo pode auxiliar em casos de baixa complexidade

/Manuela Balzan/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
A Unimed Serra Gaúcha apresentou ao público o Hospital Lar, programa que propõe um novo modelo de assistência hospitalar no domicílio por tempo determinado. A iniciativa acompanha uma tendência mundial de integrar tecnologia e humanização no cuidado, proporcionando mais conforto e segurança assistencial.
Voltado a casos agudos de baixa complexidade, sempre mediante rígidos protocolos e critério médico, o Hospital Lar contempla procedimentos como medicação endovenosa, hidratação, curativos, radiografias e coleta de exames laboratoriais. Ao longo do atendimento, o médico acompanha o paciente por meio de visitas presenciais e/ou videochamadas, além do monitoramento de seus sinais vitais, aferidos através de um aparelho. Em uma área de 77 metros quadrados, o Hospital Lar será representado na Festa Nacional da Uva por um quarto cenográfico, permitindo que o público conheça, na prática, como funciona o programa.
Entre os destaques tecnológicos incorporados ao Hospital Lar, está um raio-x portátil, que possibilita a realização de exames de imagem diretamente na residência do paciente. O equipamento opera mesmo sem energia elétrica. Além da mobilidade, entrega imagens de alta qualidade com menor exposição à radiação.
Também estará em exposição um dos robôs autônomos de transporte intra-hospitalar utilizados no Complexo Hospitalar Unimed. O equipamento conta com compartimento de acesso restrito por senha e é responsável pelo transporte de medicamentos entre diferentes setores, garantindo agilidade, rastreabilidade e segurança no processo. Integrado à rotina hospitalar, o robô foi nomeado de Sofia, e circula de forma autônoma pelos corredores, aciona e utiliza elevadores, desvia de obstáculos e interage com as pessoas durante o trajeto.

