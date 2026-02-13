Prefeitura de Pelotas descarta ocorrência de tornado em temporal na cidade

A Prefeitura de Pelotas descartou a ocorrência de tornado durante a tempestade que atingiu o município no final da manhã da quinta-feira (12). De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet/UFPel), o fenômeno está sendo tratado como uma tempestade com “nuvem em funil”. "Para ser reconhecido como tornado, a nuvem precisaria tocar o solo, e não há evidências de que isso tenha ocorrido", afirmou a gestão municipal.

O temporal provocou quedas de árvores e de postes, alguns sobre casas e rede elétrica, além de destelhamentos e alagamentos localizados. Conforme órgãos de monitoramento, choveu 40 milímetros em menos de meia hora em trechos da zona urbana. A frente fria começou pelo bairro Fragata, na zona oeste, e avançou em direção ao Areal, na zona leste, deixando um rastro de estragos.

Na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Capão do Leão, os ventos chegaram a 75,2 quilômetros por hora. Em Pelotas, no entanto, a estimativa é de que as rajadas tenham atingido até 100 km/h.

“Alagamento é o menor dos problemas”, afirmou o titular da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins. Segundo ele, a maior preocupação é com os destelhamentos. Por isso, a Prefeitura distribuiu “muita lona” às famílias atingidas e realiza levantamento para posterior entrega de telhas. Martins destacou que áreas nas imediações do Areal concentraram mais ocorrências, como Bom Jesus, Dunas, Vasco Pires, Leocádia e Obelisco. Também houve registros no Fragata e na zona norte.

No fim da tarde, o prefeito Fernando Marroni confirmou danos em pelo menos 15 escolas e em unidades básicas de saúde. Já a zona rural, que em dezembro foi afetada por um ciclone extratropical que levou o município a decretar situação de emergência, não registrava ocorrências até o encerramento desta quinta-feira.

As secretarias de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui), Transportes e Trânsito (STT), Obras e Pavimentação (Smop) e o Sanep atuaram em mutirão para restabelecer a normalidade na cidade. Como a frente fria provocou ventos e chuva acima do previsto, a orientação é que a população evite se expor a situações de risco. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (53) 99700-7575.