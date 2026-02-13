Guaíba lança nova Central de Atendimento ao Turista

A Prefeitura de Guaíba, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, inaugurou na quinta-feira (12), a nova Central de Atendimento ao Turista (CAT). O evento ocorreu no Terminal do Catamarã, principal porta de entrada para quem chega ao município via transporte hidroviário.

O foco principal dessa iniciativa é transformar o terminal em um ponto estratégico de entrada de visitantes na cidade, incentivando os passageiros que utilizam o transporte hidroviário a explorarem os patrimônios históricos, a gastronomia e as belezas naturais da região, em vez de apenas passarem pelo local.

Neste primeiro momento, o CAT servirá como um centro de inteligência e orientação, oferecendo guias de serviços e informações sobre os principais atrativos da cidade. O local funcionará aos sábados e domingos, das 9h às 17h.



"A Central é um passo fundamental para profissionalizar nosso turismo. Não queremos apenas que as pessoas passem por Guaíba, queremos que o visitante se sinta convidado a ficar, a caminhar pela nossa orla e a conhecer a história da cidade que foi o berço da Revolução Farroupilha”, destaca o prefeito Marcelo Maranata.