Passo Fundo assina chamada para construção da Cidade da Polícia

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, assinou o edital para a contratação da empresa que será responsável pela execução do complexo de segurança da Cidade da Polícia.

A obra de infraestrutura que centralizará o trabalho dos órgãos de segurança pública será construída em terreno localizado no quarteirão formado pelas ruas Nereu Ramos, Ouro Preto, Santana e Avenida Uruguaiana, s/n, Vila Dona Eliza, no antigo campo do Delmar Sittoni.



O investimento é estimado em cerca de R$ 33 milhões, com recursos municipais e apoio institucional do Estado, será composto duas edificações, uma praça pública de integração, estacionamento para as viaturas e abertura de via interna. O local receberá as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil, entre elas a Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), a 1ª e 2ª Delegacias de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e a sede da Secretaria de Segurança Pública e Transportes do município com o Centro Integrado de Operações, que reunirá o videomonitoramento da cidade em um único espaço.

O projeto também inclui melhorias no entorno, garantindo mintegração com a comunidade que vive próxima ao antigo campo do Delmar Sittoni, onde o complexo será instalado.

“A assinatura deste edital marca um passo histórico para a segurança pública de Passo Fundo. A Cidade da Polícia vai concentrar, em um único espaço, as delegacias e serviços estratégicos, garantindo mais agilidade no atendimento, integração entre as forças de segurança e melhores condições de trabalho para os servidores. É um investimento que traz eficiência, reduz custos e, principalmente, oferece mais proteção e tranquilidade para a nossa população. Estamos planejando a cidade para o presente e construindo uma estrutura moderna, preparada para o futuro", destacou o prefeito.

Para o delegado regional, Adroaldo Schenkel, o complexo da Cidade da Polícia, além de reunir as delegacias, amplia o atendimento a comunidade, segurança dos servidores e significa economia nas despesas de locação das delegacias atualmente. “A Cidade da Polícia é um avanço importante para a segurança pública regional. Ao concentrar as delegacias e os serviços em um único complexo, conseguimos oferecer um atendimento mais ágil e qualificado à população, garantir melhores condições de trabalho aos nossos servidores e ainda otimizar recursos públicos, reduzindo custos com estruturas alugadas. É uma conquista que fortalece a atuação da Polícia Civil e beneficia diretamente toda a comunidade.”

O secretário de Segurança e Transportes, Tadeu Trindade, destaca a integração proporcionada pelo projeto da Cidade da Polícia que permitirá respostas mais rápidas às ocorrências, melhor gestão das informações e o desenvolvimento de ações preventivas mais eficientes, organizadas e preparadas para o futuro. “A Cidade da Polícia é uma decisão estratégica, baseada no entendimento de que a segurança pública moderna se constrói com integração, tecnologia e comando unificado. Esse espaço nasce para ser o coração da segurança pública de Passo Fundo, garantindo mais agilidade, coordenação e eficiência no atendimento à população.”





